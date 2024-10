Napoli s’inceppa e ora rischia grosso, Cremona si sblocca

Napoli Basket 81 – Vanoli Cremona 87

(21-24, 23-19, 21-14, 16-30)

Prima vittoria stagionale per la Vanoli Cremona che si aggiudica lo scontro fra squadre ancora al palo con Napoli, violando il Pala Barbuto.

Match in equilibrio che i partenopei provano a spaccare nel terzo periodo. Cremona è brava a resistere grazie alle triple di Jones e piazza la zampata nell’ultimo quarto, con un break di 0-12 che la porta dal -3 al +9 in un amen. A quel punto però sono i lombardi a incepparsi, consentendo a Manning e a Copeland (tripla doppia sfiorata) di ricucire. Il finale è contraddistinto da tanti errori, sintomo di due squadre che già sentono la pressione della classifica. La spunta però la Vanoli grazie alla freddezza di Nikolic e Davis dalla lunetta. Napoli, priva di Pangos, sciupa un’altra opportunità e vede già complicarsi il proprio cammino, visto che all’orizzonte ci sono le sfide con Milano e Venezia. Una vera e propria boccata d’ossigeno, invece, per Cremona.

TABELLINI

Napoli: Saccoccia 5, Copeland 12 (9 rimb, 9 ass), Treier 5, De Nicolao 2, Acunzo n.e., Woldetensae 9, Manning 22, Dreznjak 13, Williams 2, Totè 11, Dut Biar. Coach: Milicic.

Cremona: Booth 12, Eboua 2, Jones 29, Davis 11 (6 ass), Conti, Zampini 6, Nikolic 12, Poser n.e., Lacey 2, Owens 13 (10 rimb). Coach: Cavina.

STATISTICHE COMPLETE