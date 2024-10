Varese, un’altra disfatta: ne prende 109 anche da Trapani

Varese – Trapani 100-109

(33-24, 24-28, 21-27, 22-30)

Varese perde la quarta partita di fila e subisce, per la quarta volta su quattro gare, più di 100 punti: più precisamente Trapani gliene fa 109, vincendo 100-109 e raggiungendo la terza vittoria consecutiva. I biancorossi erano privi di Mannion, out per infortunio, e hanno tirato in totale 39 triple, ben 17 più degli avversari: 16 quelle segnate, con una percentuale comunque buona, il 41%. Non è bastato, perché nell’ultimo quarto i canestri di Robinson e Petrucelli hanno deciso la gara.

Come settimana scorsa, la squadra di Mandole parte bene nel primo quarto con un ottimo Librizzi e un Gabe Brown subito caldo: Varese rimane avanti per tutti i primi 10′, raggiungendo il +9 e chiudendo il primo periodo avanti 33-24. Nel secondo quarto i lombardi raggiungono addirittura il +18 con Brown e Hands, poi inizia la lenta rimonta granata: Robinson è scatenato e Petrucelli accorcia con i liberi. Le triple di Yeboah e Petrucelli riportano Trapani a -5 prima di 2 punti di Librizzi che fissano il risultato sul 57-50 all’intervallo.

In avvio di ripresa Varese si aggrappa con le unghie al vantaggio, raggiungendo il +11 con Brown e Gray, i tentativi di Trapani vengono respinti da un’altra tripla di Librizzi prima che i siciliani riescano a costruire un break di 0-8 per riportarsi a -2. Gray prova a dare respiro ai biancorossi, ma l’ultima parola del terzo quarto è di Trapani: 5 punti consecutivi di Pleiss, che con una tripla porta gli ospiti per la prima volta in vantaggio, chiudendo il periodo sul 78-79. Varese si riprende subito il comando della gara con un parziale di 8-0 in avvio di quarto quarto, Alibegovic e Robinson prendono allora per mano Trapani riportandola in parità a quota 89. È ancora l’americano a firmare il vantaggio col canestro del 92-94 a cui segue una tripla di Galloway per portare gli ospiti a +5. Gli errori da 3 di Varese permettono a Trapani di mantenersi avanti, nel finale le triple di Hands e Alviti danno speranza a Varese, ma sull’ultimo possesso Petrucelli segna la tripla del +9 che non lascia scampo ai padroni di casa.

Varese: Akobundu-Ehiogu 6, Harris 7, Alviti 16, Mannion NE, Gray 5, Librizzi 18, Virginio NE, Assui N’Guessan NE, Fall 2, Brown 31, Hands 15.

Trapani: Notae 7, Horton 17, Robinson 19, Rossato 2, Alibegovic 15, Galloway 6, Petrucelli 20, Yeboah 10, Mollura NE, Pleiss 13, S. Gentile, Pullazi NE.