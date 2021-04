Anthony Davis, giocatore NBA dei Los Angeles Lakers, è venuto in aiuto della sua guardia di sicurezza dopo essere stata coinvolta in un incidente in moto, come riportato da TMZ Sports.

Sabato TMZ ha catturato alcune immagini della superstar dei Lakers sulla scena dell’incidente mentre parlava con gli agenti di polizia. Non è certo al 100% che la persona fosse effettivamente il personale di sicurezza di Davis. Tuttavia, la sua rapida risposta alla scena potrebbe essere un’indicazione che la persona coinvolta nell’incidente era effettivamente all’interno della sua cerchia. TMZ ha aggiunto che l’otto volte NBA All-Star non sembrava troppo felice mentre parlava con i funzionari ed è comprensibile visto come qualcuno vicino a lui è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Fortunatamente, come riportato da TMZ, la persona era in condizioni stabili ed è stata immediatamente portata in ospedale per cure mediche. Ancora più importante, il fenomeno NBA Anthony Davis non è stato affatto coinvolto nell’incidente. Inoltre non è chiaro cosa sia successo esattamente ma, secondo quanto riferito, la moto è stata portata via su un carro attrezzi. Inoltre, nessun altro veicolo o persona è stato coinvolto nell’incidente.

Anthony Davis si sta ancora riprendendo dall’infortunio al polpaccio che lo sta tenendo fuori dalla formazione dei Lakers da un mese e mezzo. Secondo quanto riferito, sta intensificando le sue attività in campo ma non c’è ancora una data precisa per il suo ritorno sul parquet.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.