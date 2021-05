NBA – Audience altissima per il Play-in tra Lakers e Warriors

La gara di ieri notte tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors era attesissima e non ha certo deluso le aspettative. Non solo a livello di basket giocato, ma anche di ascolti televisivi. La gara, trasmessa su TNT, ha infatti avuto 5.6 milioni di spettatori.

Non solo è la partita più vista di questa stagione ed ha doppiato l’audience di Boston-Washington del giorno prima (che con 2.5 milioni di spettatori era stata la partita più vista della stagione dopo l’Opening Night). Lakers-Warriors è infatti stata anche la gara più vista sui canali di ESPN dalle Western Conference Finals tra Golden State e gli Houston Rockets del 2019.

Lakers/Warriors play-in game last night drew an average audience of 5.6 million.

The most-watched NBA game on its air, @espn says, since the 2019 Western Conference finals.

