Nelle prossime settimane Brad Stevens avrà il difficile compito di scegliere il proprio successore sulla panchina dei Boston Celtics, dopo che lui ne è diventato presidente sostituendo il dimissionario Danny Ainge. Secondo Adrian Wojnarowski, Stevens nei giorni scorsi ha avuto colloqui con i suoi ex assistenti, ancora membri dello staff biancoverde, e ha iniziato a chiedere alle altre franchigie il permesso di incontrare i loro, di assistenti.

Nella lista di Stevens ci sarebbero Chauncey Billups, assistente ai Clippers e nelle mire anche dei Blazers, Darvin Ham, assistente ai Bucks, Charles Lee, anche lui di Milwaukee, Jamahl Mosley, sulla panchina dei Mavericks, Ime Udoka, assistente di Nash ai Nets.

Stevens completed interviews with the Celtics assistant coaches in recent days and now has started reaching out to talk to outside candidates, sources said. The initial pool of candidates is expected to be expansive. https://t.co/tu9tuszqLS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 9, 2021