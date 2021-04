Non manco tantissimo alla fine della regular season NBA e molte squadre stanno spingendo per cercare di raggiungere un posto playoff. Alcuni sono stati più fortunati di altri poiché squadre come Brooklyn Nets e Portland stanno recuperando gli infortunati nel momento più importante. Tuttavia gli Charlotte Hornets stanno andando nella direzione sbagliata perché la propria star NBA Gordon Hayward dovrà stare fuori circa un mese a causa di una distorsione alla gamba destra.

Fortunatamente per loro, sono attualmente al quarto posto nella Eastern Conference con un record di 25-23. Il probabile rookie of the year LaMelo Ball era stato recentemente messo da parte a causa di un infortunio e ora anche l’ala piccola Gordon Hayward salterà molte gare in un momento cruciale per la loro stagione, secondo Marc Stein:

Another brutal injury blow for the Most Watchable Hornets Ever, losing Hayward now on top of the LaMelo Ball injury with Charlotte sitting a surprising fourth in the East entering Saturday's play. — Marc Stein (@TheSteinLine) April 3, 2021

Quattro settimane non sono la fine del mondo poiché vorrebbe dire un ritorno di Hayward per l’inizio di maggio. L’ultima partita della regular season per gli Hornets è il 16 maggio contro i Washington Wizards. Charlotte dovrà solo sopravvivere senza Hayward fino al suo ritorno, dato che si trovano in una buona posizione per i playoff.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.