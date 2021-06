Quando ieri Rick Carlisle ha ufficializzato la sua firma con gli Indiana Pacers, ha anche dichiarato che avrebbe voluto che Jason Kidd prendesse il suo posto sulla panchina dei Dallas Mavericks. Detto, fatto. L’assistente dei Lakers, che ha giocato a Dallas e vinto il titolo NBA nel 2011 allenato proprio da Carlisle, è stato scelto da Mark Cuban e dal prossimo GM (rimasto per ora ancora avvolto dal mistero) come nuovo head coach.

Kidd ha allenato da head coach prima Brooklyn Nets e poi Milwaukee Bucks, lasciando questi ultimi nel 2018. Dopo un anno sabbatico, altri due come assistente di Frank Vogel a Los Angeles ma con sullo sfondo sempre la possibilità di tornare a guidare una squadra. Ora quel momento sembra finalmente arrivato e salvo imprevisti un accordo con i Mavs dovrebbe essere trovato a breve. Oltre al supporto di Carlisle, Jason Kidd ha anche quello di Dirk Nowitzki, suo ex compagno e ora consulente per i Mavericks.

Mark Cuban and the soon-to-be hired GM have had in-depth discussions about the coaching candidates, sources said. Jason Kidd has had support of Dirk Nowitzki and others advising Cuban. https://t.co/WrvVaGsONC

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 24, 2021