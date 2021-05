Si prolunga nuovamente l’assenza di Donovan Mitchell, che lo scorso 16 aprile aveva subito una distorsione alla caviglia. Di rivalutazione in rivalutazione è passato quasi un mese e nelle scorse ore gli Utah Jazz hanno annunciato che la loro stella non giocherà più in stagione regolare.

In advance of Utah’s final three games of the regular season, Donovan Mitchell was re-evaluated by the team’s medical staff on Tuesday for a sprained ankle he sustained on April 16. He continues to make progress towards a return but will be out for Utah’s final three contests. pic.twitter.com/fxvpLQ97KJ

— utahjazz (@utahjazz) May 11, 2021