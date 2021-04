NBA – Erik Spoelstra è ufficialmente uno dei migliori allenatori di sempre

Con la vittoria dei Miami Heat sui San Antonio Spurs di questa notte, coach Erik Spoelstra si è unito a un gruppo d’élite di allenatori NBA che hanno portato a casa 600 partite con una sola squadra. Gli allenatori che fanno parte di questo club esclusivo sono alcuni dei migliori di tutti i tempi come l’attuale allenatore dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich (1.308), Jerry Sloan con gli Utah Jazz (1.127), Red Auerbach con i Boston Celtics (795), Red Holzman con i New York Knicks (619) e Phil Jackson con i Los Angeles Lakers (610).

Per Erik Spoelstra entrare a far parte di questo gruppo di allenatori NBA è la testimonianza della sua eccellenza nel coaching e dell’impegno a rimanere con un’unica organizzazione. Ha iniziato come coordinatore video con gli Heat lustri e lustri fa e si è trasformato in una delle migliori menti della NBA.

A parte un record di vittorie così impressionante, Spoelstra riesce a dare il suo meglio nei playoff, soprattutto con la sua capacità di apportare modifiche al volo e massimizzare il potenziale della sua squadra. Un esempio? La “bolla” di Orlando dell’estate scorsa. Con una squadra non favorita è arrivato fino alle Finals e con un pizzico di sfortuna in meno avrebbe potuto fare un miracolo sportivo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.