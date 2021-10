Kyrie Irving ieri si è allenato con i Brooklyn Nets, e questa è già una notizia visto che inizialmente si era stabilito che, non essendo vaccinato, non avrebbe potuto farlo nell’area della città di New York. Il playmaker dei Nets resta comunque indisponibile per le partite casalinghe della sua squadra a causa delle leggi locali, qualcosa che lui sembra aver accettato nonostante perderà diversi milioni di dollari di salario. Nelle scorse ore Irving aveva ribadito la sua scelta con un tweet che era parso commentare la propria situazione. Poco fa è stato coach Steve Nash a rilasciare delle dichiarazioni che sembrano “chiudere” il caso, almeno per il momento.

Secondo quanto detto da Nash, la squadra starebbe operando partendo dal presupposto che Irving continuerà ad essere indisponibile per le partite casalinghe. Il giocatore salterà quindi oltre metà delle partite, visto che alle 41 gare in casa andranno sommate le trasferte contro i Knicks, sempre a New York. Nash ha aggiunto che “le cose potrebbero cambiare in qualsiasi momento”, lasciando uno spiraglio ancora aperto. L’unico modo che i Nets hanno per avere a disposizione Irving per tutte le partite è però che questi si vaccini, o in alternativa che cambino le regole locali.

