NBA – Non ci sarà oggi l’esordio di Isaiah Thomas con i Pelicans

Non avverrà oggi l’esordio di Isaiah Thomas con i New Orleans Pelicans. Il veterano, dopo oltre un anno di assenza, ha firmato un paio di giorni fa un contratto decadale con NOLA e sembrava potesse giocare già stanotte, quando i Pelicans affronteranno Houston alle 2 italiane. Invece, a causa dei protocolli anti-Covid, IT potrà unirsi ai compagni soltanto domani e quindi debuttare mercoledì contro Atlanta, come annunciato dai Pelicans.

Thomas ha scelto il nuovo numero di maglia ai Pelicans come omaggio a Kobe Bryant, e sembra carichissimo per un ritorno che lui stesso ha bramato per mesi. Il giocatore, All Star nel 2016 e nel 2017, in questo anno lontano dalla NBA si è solo allenato privatamente ed ha giocato 3 partite ufficiali con Team USA nelle qualificazioni dell’AmeriCup a febbraio. Nella scorsa stagione, Thomas aveva disputato 40 partite con gli Washington Wizards prima di venire ceduto ai Clippers e subito tagliato. Nonostante precarie condizioni fisiche, IT aveva comunque segnato 12.2 punti di media nella parentesi a Washington.

Su Twitter intanto sono arrivati i complimenti e gli in bocca al lupo da parte di tanti giocatori, compresi quelli di Luigi Datome. “Sarò sempre un tuo fan! Prendi a calci qualche c**o, IT!” ha scritto l’attuale giocatore dell’Olimpia Milano, compagno di Isaiah Thomas per qualche mese ai Boston Celtics.

I’ll always be a fan! Kick some *sses IT! https://t.co/osQGwASvx7 — Gigi Datome (@GigiDatome) April 4, 2021

