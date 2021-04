NBA – Nicolò Melli è partito in quintetto con Dallas contro gli Wizards

Nella notte i Dallas Mavericks hanno affrontato e battuto gli Washington Wizards col punteggio finale di 109-87. È la terza vittoria consecutiva per i Mavs, arrivata nonostante i forfait di Kristaps Porzingis e Maxi Kleber, mentre in panchina è tornato Rick Carlisle dopo una falsa positività al Covid. Complici le assenze nel frontcourt, Dallas ha concesso a Nicolò Melli il suo primo quintetto in maglia Mavericks, che è anche il primo in tutta la sua stagione.

Melli, arrivato poco più di una settimana fa a Dallas, ha giocato 28′ insieme a Boban Marjanovic, producendo 10 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Una prova convincente per l’azzurro, che prima di questa partita era partito in quintetto solo altre 8 volte in NBA, tutte nella passata stagione. Per l’ex Pelicans, perfetto anche al tiro con 4/4, si tratta inoltre della prima partita stagionale in doppia cifra per punti, nonché la gara con maggior minutaggio quest’anno. Ovviamente lo spazio si ridurrà con la presenza di Porzingis, ma non c’è dubbio che Melli stia facendo un’ottima impressione in queste prime uscite con i Mavericks.

Nei giorni scorsi sia Luka Doncic che coach Carlisle avevano speso ottime parole per Melli, il cui contratto scadrà in estate.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.