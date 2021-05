Mercoledì notte erano in programma 3 partite, e in tutte e 3 ci sono stati episodi che hanno portato al ban di uno o più tifosi da parte delle squadre di casa. Dopo gli episodi avvenuti a Philadelphia e a New York, ne è stato svelato uno simile avvenuto durante Gara-2 tra Utah Jazz e Memphis Grizzlies.

Utah ha infatti allontanato e successivamente bannato 3 tifosi che stavano aggredendo verbalmente la famiglia di Ja Morant, presente in tribuna. In un comunicato, i Jazz si sono scusati per quanto successo e hanno sottolineato che comportamenti del genere non verranno tollerati.

Jazz beat writer @andyblarsen reports that the fans were ejected for heckling the family of Grizzlies star Ja Morant.

Three playoff games on the schedule last night. All three games sullied by over-the-line incidents requiring fan sanctions today.

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 27, 2021