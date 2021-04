Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le parole di Luka Doncic riguardo il Play-in, introdotto la scorsa stagione dalla NBA e confermato, con qualche modifica, anche in questa. In particolare, per entrambe le Conference, le squadre dalla settima alla decima si affronteranno in una sorta di preliminare per decretare a chi spettano la settima e l’ottava posizione della griglia Playoff.

Alle parole di Doncic, erano seguite quelle di Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, che si era schierato dalla parte del suo giocatore. Ieri notte, prima della partita contro Memphis, coach Rick Carlisle aveva infatti glissato sull’argomento: “Avete sentito l’opinione di Luka e Mark Cuban, non penso ne serva una terza”. Un altro allenatore però ha espresso un parere contrario a quello dei Mavs. Tom Thibodeau, coach dei New York Knicks anche loro probabilmente coinvolti nel Play-in, si è detto favorevole a questa novità ed ha spiegato perché. I Knicks sono sesti in classifica in questo momento, ma con una sola gara di vantaggio su Charlotte, ottava.

Penso che il Play-in porti con sé tanti benefici. Dipende da che prospettiva lo si guarda. Credo che Mark [Cuban, ndr] abbia articolato il discorso molto bene. Ha parlato di come anche lui inizialmente abbia votato in favore del Play-in. E abbiamo visto che tutti la pensavano allo stesso modo. Penso che prima dobbiamo vedere come andrà questa stagione e poi trarre delle conclusioni. Io ritengo che molte squadre coinvolte in partite importanti sia una cosa buona per la NBA. Vediamo come andrà, ma penso che l’idea iniziale sia molto buona.