La sconfitta di venerdì sera contro i Phoenix Suns si è rivelata un bel test per i Los Angeles Lakers di LeBron James e compagni. Non solo è stata un’altra deludente sconfitta per LA, ma a peggiorare le cose, Anthony Davis e Dwight Howard sono stati coinvolti in un acceso litigio durante un timeout.

Non sorprende che l’incidente abbia attirato molta attenzione da dentro e intorno alla Lega. Il veterano NBA dei Lakers, Rajon Rondo, ha fornito alcune considerazioni sull’incidente mentre ha condiviso il tipo di relazione che Anthony Davis e Dwight Howard hanno:

“Può succedere, sai, cose così accadono sempre”, ha detto Rondo sabato a Mirjam Swanson del Los Angeles Daily News. “Quei due ragazzi non sono migliori amici ma vanno comunque molto d’accordo. Dwight è il mio migliore amico alcuni giorni, A.D. è il mio migliore amico altri giorni. A parte questo, due ragazzi che ci provano, due ragazzi che vogliono competere. Le frustrazioni accadono in campo, ovviamente devono controllare meglio le cose, ma allo stesso tempo, quando perdi, le cose sono più amplificate. Ai Lakers è così però ci lavoriamo e presto torneremo ai nostri livelli”.

Solo il tempo ci dirà se Rondo ha ragione oppure no sulla situazione in NBA tra Davis e Howard. Vediamo come si svilupperanno le cose.

