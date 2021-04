NBA – Spencer Dinwiddie riuscirà a rientrare per i Playoff?

I Brooklyn Nets si sono notevolmente rinforzati dall’inizio della stagione, con le aggiunte di James Harden, Blake Griffin e LaMarcus Aldridge. Per i Playoff potrebbero però recuperare anche un altro importantissimo elemento del roster: Spencer Dinwiddie. Il veterano si era lesionato parzialmente il crociato alla terza partita stagionale, ma a quanto pare sarebbe più avanti del previsto nel recupero. Come confermato dallo stesso Dinwiddie, c’è una speranza di poterlo avere a disposizione per i Playoff che inizieranno il 30 maggio.

I Nets sono attualmente al secondo posto ad Est, dietro Philadelphia di mezza gara, e dovranno probabilmente attendere il Play-in per conoscere il proprio avversario. Dinwiddie, 28 anni, arrivava dalla miglior stagione in carriera prima dell’infortunio. L’anno scorso il veterano aveva infatti segnato 20.8 punti di media, giocando tanto per le assenze di Kyrie Irving e Kevin Durant ma centrando comunque il Playoff.

“Niente di garantito, ma ora ci credo ufficialmente!” ha scritto Dinwiddie su Instagram. Prima dell’infortunio, il giocatore stava segnando 6.7 punti di media.

