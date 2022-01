I Los Angeles Clippers hanno giocato tutta la stagione NBA senza Kawhi Leonard, ma potrebbero esserci delle buone notizie all’orizzonte. L’ala All-Star ha attaccato in modo aggressivo la sua riabilitazione per una rottura del legamento crociato anterioree, secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, sta puntando a un ritorno in questa stagione. Haynes riferisce che Kawhi Leonard è in anticipo sui tempi.

CONSIGLIATI PER VOI:

“Kawhi Leonard è in realtà in anticipo sui tempi della sua riabilitazione e un ritorno in questa stagione è una forte possibilità. Parlando con più giocatori dei Clippers, hanno detto che non si preoccuperà della loro posizione all’ingresso dei playoff, credendo che, se completamente sani, saranno favoriti contro la maggior parte delle franchigie ad Ovest”.

Full video of Chris Haynes' update on Kawhi Leonard's rehab: https://t.co/1yNNMXrwFZ pic.twitter.com/getHZJhSt6 — Justin Russo (@FlyByKnite) January 7, 2022

Subito dopo Natale, Tyronn Lue, coach NBA dei Clippers, ha accennato un paio di cose abbastanza interessanti proprio relative al sopracitato Kawhi Leonard:

“Sta andando bene”, ha detto Tyronn Lue di Kawhi Leonard con un sorrisetto. “Non ho visto molto. Non ho cercato. Non voglio essere troppo eccitato, sai, quindi non mi sono informato più di tanto”.

I Clippers sono attualmente all’ottava posizione in classifica nella Western Conference, con un record di 19-20. Sono una partita e mezzo dietro i Dallas Mavericks, quinti in classifica, e a tre partite sopra i San Antonio Spurs, attualmente decimi in graduatoria.