I Golden State Warriors erano tra le possibili pretendenti a Ben Simmons, che ieri ha ufficializzato la decisione di non presentarsi al training camp dei Sixers per forzarli a cederlo il prima possibile. Quello degli Warriors era un interesse timido, ma si erano già ipotizzati scenari di trade con la cessione di diverse scelte, James Wiseman e Andrew Wiggins. Questa pista non è stata solo raffreddata, ma del tutto stroncata dalle ultime dichiarazioni del proprietario di Golden State, Joe Lacob.

Lacob, intervistato dal San Francisco Chronicle, ha spiegato perché secondo lui non avrebbe senso per gli Warriors prendere Simmons, e i motivi sono molteplici.

Non penso che Simmons sia coerente con ciò che stiamo facendo. Guadagna un sacco di soldi, e mi chiedo: ha un impatto nei finali di partita? Non lo so. Ha molto talento. Il problema è che abbiamo Draymond Green. Draymond e Simmons sono molto simili, nel senso che nessuno dei due è un tiratore ma fanno molto playmaking entrambi. Questo è un problema. La struttura del salario di Simmons è un altro.

