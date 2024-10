Virtus Bologna avanti con Massimo Zanetti e Luca Baraldi

L’assemblea dei soci della Virtus Bologna ha rinnovato la fiducia a Massimo Zanetti e Luca Baraldi.

Avanti con i due protagonisti della storia recente bianconera, ancora rispettivamente nei ruoli di presidente e CEO.

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che in data odierna, martedì 29 ottobre, l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023-2024 e confermato Presidente del Consiglio d’Amministrazione Massimo Zanetti. L’assemblea ha confermato come membri del Consiglio d’Amministrazione Marco Preti, Giuseppe Sermasi e Nicola Gualandi, confermando poi la delega di CEO a Luca Baraldi. L’Assemblea ha poi confermato nel ruolo di Presidente del Collegio dei Sindaci Michele Colliva e come Sindaci Massimo Garuti e il nuovo entrato Pier Luigi Ungania. Luca Baraldi ringrazia gli azionisti per la fiducia rinnovata e augura ai colleghi del Consiglio d’Amministrazione di continuare a lavorare insieme sempre con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati, dentro e fuori dal campo.

