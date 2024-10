Joe Mazzula shock: “Ciò che manca alla NBA? Un po’ di risse!”

La NBA è considerata da molti il campionato migliore e più spettacolare del mondo, non solo per quel che riguarda il basket. Nonostante i tanti pregi però la NBA ha anche dei difetti e alcuni problemi, uno di questi negli ultimi anni è rappresentato dall’All Star Game, criticato aspramente nei giorni scorsi anche da Barack Obama. Joe Mazzulla, coach dei Boston Celtics campioni in carica, ha però altre priorità.

Ospite del programma radiofonico Zolak & Bertrand, che si occupa di tutto lo sport a Boston, Mazzulla ha rivelato quello che secondo lui manca alla NBA: le risse.

“Parlando di intrattenimento, cosa c’è di più divertente di una piccola rissa? In altri sport non c’è il divieto di svuotare le panchine quando c’è una rissa, e hanno delle armi per giocare. Noi abbiamo solo una palla, altri hanno i dichetti di ferro e le mazze. Almeno fatecele dare un po’!” ha dichiarato Mazzulla, forse scherzando, ma probabilmente non del tutto.

Il coach dei Celtics ha anche proposto una regola che introdurrebbe nel basket: le espulsioni temporanee, come col cartellino blu in alcuni campionati di calcio o come avviene nell’hockey. “Al basket manca una power play. Ci sono i falli tecnici, ma ricevi solo un tiro liberi: se lo sbagli, è come non avere nulla. Ci dovrebbe essere una regola che ti fa giocare in 4vs5 per 5” oppure per 3 passaggi, quando prendi un fallo tecnico o commetti anti-sportivo” ha detto Joe Mazzulla.