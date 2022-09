Nick Young: “Una cheerleader fu licenziata per essere venuta a letto con me e Blatche”

In questo periodo gli scandali sembrano all’ordine del giorno in NBA: i casi di Robert Sarver, che venderà i Suns, e Ime Udoka, sospeso per un’intera stagione, si uniscono ora ad un aneddoto raccontato da Nick Young. Definirlo “scandalo” sarebbe comunque esagerato, visto che nessuna legge o diritto sembra essere stato violato: semplicemente il giocatore degli allora Washington Wizards aveva esagerato col divertimento.

Intervistato da VladTV, Young ha raccontato che, quando era un rookie, una cheerleader degli Wizards fu licenziata per essere andata a letto con lui e Andrey Blatche. “Tutti all’allenamento ci davano la colpa del suo licenziamento” ha ricordato ridendo Swaggy P.

Nick Young says a Wizards cheerleader got fired after sleeping with him and Andray Blatche (🎥 @djvlad | h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/93WN9Zp7BY — NBACentral (@TheNBACentral) September 28, 2022