Nicolò Melli, c’è l’accordo: il futuro è sempre più delineato

Sono passati un paio di giorni dall’annuncio della separazione tra l’Olimpia Milano e Nicolò Melli. Come riportato ieri, l’azzurro è stato cercato dal Fenerbahçe ma non solo: anche Partizan Belgrado e Real Madrid. Secondo TeleSport, sito di informazione serbo, Melli avrebbe però in queste ore trovato l’accordo proprio per il Fenerbahçe e mancherebbe quindi solo l’annuncio, che dovrebbe comunque arrivare in tempi brevi.

Per Melli si tratta di un ritorno in Turchia, visto che aveva giocato già con i gialloblu prima della NBA, dal 2017 al 2019.

Secondo TeleSport, il Partizan non avrebbe mai fatto un’offerta al giocatore italiano, anche se i bianconeri erano stati accostati a lui già in primavera.

🚨BREAKING: Nicolo Melli is returning to Fenerbahce!

According to our sources, both sides reached an agreement today and an official announcement is expected soon. 🔜

Additionally, our source reveals that Partizan was not interested in the Italian player. ⚫⚪ pic.twitter.com/MGqXcsMjXF

— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 22, 2024