EA7 Milano, CHE SPETTACOLO! Espugnata Istanbul con super Mirotic

Fenerbahçe – Olimpia EA7 Milano 85-91

(19-24, 18-17, 26-25, 22-25)

L’EA7 Milano trova continuità, raggiungendo quota 3 vittorie consecutive in EuroLega: dopo aver battuto Partizan Belgrado e Maccabi Tel-Aviv, i biancorossi compiono l’impresa ed espugnano Istanbul sconfiggendo il Fenerbahçe 85-91. Non è tanto la vittoria in sé a stupire, quanto la solidità dimostrata dall’Olimpia lungo tutti i 40′: merito soprattutto di uno stellare Nikola Mirotic, autore di 29 punti con 9 rimbalzi in 29′.

Milano prende il comando della gara già nel primo quarto, quando Mirotic e LeDay la portano avanti 7-11. I biancorossi mantengono il vantaggio e lo incrementano con Diop e Dimitrijevic, la cui tripla vale il +7: dopo 10′ gli ospiti sono avanti 19-24. Dimitrijevic dimostra di essere in gran forma nonostante lo spavento in Nazionale, segnando un’altra tripla in avvio di secondo quarto. Freddie Gillespie fa il proprio esordio, ma dopo 10” commette subito un pasticcio facendo fallo su tiro da tre su Sanli (alla fine il neo-acquisto giocherà poco più di 4′): poco male perché Mirotic, con triple e anche un gioco da tre punti, permette a Milano di mantenere la testa avanti. Il Fener trova il pareggio a quota 35 a meno di 2′ dalla fine del primo tempo, ma gli ultimi 4 punti sono di Milano con 4 tiri liberi di Mirotic e Dimitrijevic (37-41).

In avvio di terzo quarto il Fenerbahçe trova il vantaggio con una tripla di Hayes-Davis, alla quale risponde però Mirotic con 6 punti consecutivi. L’Olimpia non trema, e con la coppia Mirotic-Shields riesce ad arrivare al 30′ avanti 63-66. Causeur e Brooks nel quarto periodo realizzano un parziale di 0-9 che indirizza molto la partita verso i biancorossi: Milano tocca addirittura il +17 con LeDay e Shields. Come spesso capitato in questa stagione però una vittoria dell’EA7 non sarebbe la stessa senza uno spavento finale. Negli ultimi 2′ il Fener passa da -15 a -4 con una tripla di Zagars, fortunatamente per i biancorossi LeDay realizza tutti i suoi liberi e consegna una fondamentale vittoria all’Olimpia.

Milano è ora alle porte del Play-in, momentaneamente in 11° posizione con 6 vittorie e 6 sconfitte, al pari del Real Madrid (10°).

Fenerbahçe: Baldwin IV 19, Melli, Sanli 7, Mays 3, Hayes-Davis 6, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8, Zagars 16, Colson 9, Marjanovic NE, Birch 2.

Milano: Dimitrijevic 15, Mannion, Bortolani NE, Causeur 5, Brooks 8, LeDay 19, Ricci 4, Diop 2, Caruso, Shields 9, Mirotic 29, Gillespie.

Foto: Olimpia Milano