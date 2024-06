Dan Peterson: “Difficile vincere 3 Scudetti di fila, io ne avrei vinti 6-7 ma…”

Nello stesso numero di Sportweek, atto a celebrare il 31° Scudetto della storia dell’Olimpia Milano, oltre alle interviste a Giorgio Armani e Stefano Tonut ce n’è una a Dan Peterson. Il glorioso ex allenatore biancorosso ha vinto 5 Scudetti: 1 con la Virtus Bologna e 4 con Milano. Il suo record, come quello attuale, è di 3 campionati vinti consecutivamente, dal 1985 al 1987.

Peterson ha sottolineato quanto sia difficile vincere 3 campionati italiani consecutivi, non solo per fattori di campo ma anche, diciamo, di “ambiente”. The Coach ha sottolineato come secondo lui la sua Milano avrebbe dovuto vincerne addirittura 6 o 7 di fila, venendo però penalizzata da decisioni arbitrali e non solo.

“Messina ha ragione, vincere 3 Scudetti di fila è difficilissimo. Io avrei dovuto vincerne 6 o 7 di fila. Nel 1981 perdemmo la semifinale contro Cantù in Gara-3 dopo 2 supplementari e non ero certo contento dell’arbitraggio. Nel 1982 vincemmo. Nel 1983 contro il Bancoroma giocammo Gara-3 al Palaeur a causa di 3 punti di differenza canestri negli scontri diretti della stagione regolare. Nel 1984 durante la serie contro la Virtus Bologna ci squalificarono Meneghin. Nel 1985, 1986 e 197 vincemmo. Quindi sì, ci sono delle difficoltà e ci sono anche gli avversari” ha dichiarato Dan Peterson.