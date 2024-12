Paris non ha 8 giocatori disponibili, rinviato il match contro il Fener. Fournier: “Dovevano perdere a tavolino!”

Nel pomeriggio l’EuroLega ha annunciato il rinvio della gara in programma tra Fenerbahçe e Paris Basketball, in programma stasera alle 20.30: la causa è l’impossibilità da parte dei francesi di schierare 8 giocatori, ovvero il minimo indispensabile da regolamento. La squadra parigina negli ultimi giorni è stata colpita da un virus che ha messo KO diversi suoi componenti, a partire dalla star TJ Shorts già assente martedì contro il Real Madrid.

La notizia ha colpito particolarmente Evan Fournier, che è tornato in Europa in estate dopo tanti anni in NBA. Secondo il francese, la partita sarebbe dovuta essere vinta a tavolino dal Fenerbahçe per non creare ambiguità: “Ogni squadra passa attraverso malattie e infortuni ogni sera. Se non puoi presentarti con abbastanza giocatori, dovresti perdere. Quando cancelli una partita permetti alle squadre di manipolare potenzialmente regole e questo diventa pericoloso. È solo la mia opinione”.

Every team is playing thru illness and injuries every night. If you cant present yourself with enough players to compete, it should be a loss.

When you cancel the game you allow teams to potentially manipulate the rules and that becomes dangerous.

Just my opinion🤷🏽‍♂️

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 19, 2024