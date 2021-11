Olimpia Milano in casa del Fenerbahce per l’ottavo successo in Eurolega

L’AX Armani Exchange Olimpia Milano vola in Europa e sogna in grande. La squadra di Ettore Messina è al comando in solitaria nella regular season di Eurolega e dopo il successo casalingo contro il Barcellona per 75-70 è attesa da una trasferta non semplice sul campo del Fenerbahce Beko, nobile decaduta che da un paio di stagioni è impegnata a lottare con il coltello tra i denti al centro della classifica e che ad oggi ha inanellato appena 3 successi nelle prime 8 giornate. L’Olimpia Milano si presenta alla Ulker Sports Arena forte di 7 successi in 8 partite ma non è favorita come si può vedere dalle opinioni dei principali bookmaker presenti anche su Sportytrader con le loro offerte di benvenuto.

Il percorso dell’Olimpia

L’unico passo falso registrato finora nella rassegna continentale da parte di Gigi Datome e compagni è arrivato proprio in trasferta, lo scorso 26 ottobre sul campo del Bayern per 83-77. E a proposito di Gigi Datome e Nicolò Melli, due delle colonne portanti di questa Olimpia, saranno proprio loro i grandi ex di questa sfida con all’attivo rispettivamente cinque e due stagioni in canotta gialloblù. Nell’ultimo successo contro il Barcellona, Datome è stato uno dei principali trascinatori per Milano, miglior realizzatore dell’incontro con 17 punti cui vanno aggiunti 2 assist, seguito da Devon Hall con 16, giocatore che vanta in stagione anche le migliori percentuali di tiro della squadra, rispettivamente del 48% dal campo e del 53% da tre. L’AX Armani Exchange si presenta a questa partita con il sesto attacco del torneo e una media di 78.0 punti a partita, mentre quello del Fenerbahce è solamente undicesimo e segna in media 74.6 punti a incontro. Totale equilibrio, invece, per quanto riguarda le difese: finora entrambe hanno subito una media di 71.0 punti a partita.

Il momento delle due squadre

L’Armani Exchange Olimpia Milano arriverà a Istanbul forte di quattro vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega e l’ultimo successo è arrivato in Lega A a Cremona per 86-93. Da 6 gare consecutive tra campionato e coppa, inoltre, l’Olimpia Milano chiude in vantaggio il primo quarto. Il Fenerbahce di coach Alexandar Djordievic è invece in serie positiva da tre incontri tra Super Lig ed Eurolega, un tris che ha posto fine a un passaggio a vuoto durato quattro partite in precedenza. I gialloblù nell’ultimo incontro di campionato sono andati ad imporsi sul campo dello Yalovaspor per 60-86. Le statistiche stagionali ci dicono che prendendo in esame le ultime 10 gare ufficiali giocate da Fenerbahce e Olimpia Milano, il divario minimo di punti realizzati in media è minimo con i turchi a quota 80 e i meneghini a 81.

I precedenti

I testa a testa tra le due squadre ci dicono che nella passata edizione del torneo fu sempre la squadra in trasferta a prevalete: l’AX Armani Exchange Olimpia Milano lo fece il 15 dicembre per 71-79 mentre il 3 marzo il Fenerbahce tornò a casa con una vittoria per 92-100. In 4 degli ultimi 5 testa a testa è stata l’Olimpia Milano a chiudere in vantaggio il primo tempo mentre dando un’occhiata agli ultimi 10 scontri diretti, la media punti del Fenerbahce è stata di 83 contro i 79 messi a segno dall’Olimpia Milano.