Olimpiadi, chi può qualificarsi già oggi/domani e chi rischia di andare a casa?

Le Olimpiadi di pallacanestro maschile non sono state prive di partite incredibili finora e le qualificazioni sono già in gioco. Ecco un quadro della situazione in vista del secondo turno di gare, il 30 e 31 luglio.

Gruppo A

Il Canada si qualificherà se:

CAN batte AUS e GRE batte ESP. In tal caso il Canada si classificherebbe al 1° posto del proprio gruppo.

CAN batte AUS e FRA batte JPN e GER batte BRA o

CAN batte AUS e USA batte SSD e SRB batte PUR o

CAN batte AUS e SSD batte USA e PUR batte SRB

L’Australia si qualificherà se:

AUS batte CAN e ESP batte GRE. In tal caso l’Australia si classificherebbe al 1° posto del proprio girone.

AUS batte CAN e FRA batte JPN e GER batte BRA oppure

AUS batte CAN e USA batte SSD e SRB batte PUR oppure

AUS batte CAN e SSD batte USA e PUR batte SRB

La Grecia sarà eliminata dalla competizione se:

ESP batte GRE e AUS batte CAN

La Spagna sarà eliminata dalle Olimpiadi se:

GRE batte ESP e CAN batte AUS

Gruppo B

La Francia si qualificherà se:

FRA batte JPN e GER batte BRA oppure

FRA batte JPN e GRE batte ESP e CAN batte AUS oppure

FRA batte JPN e ESP batte GRE e AUS batte CAN oppure

FRA batte JPN e USA batte SSD e SRB batte PUR o

FRA batte JPN e SSD batte USA e PUR batte SRB

La Germania si qualificherà se:

GER batte BRA e FRA batte JPN oppure

GER batte BRA e GRE batte ESP e CAN batte AUS oppure

GER batte BRA e ESP batte GRE e AUS batte CAN oppure

GER batte BRA e USA batte SSD e SRB batte PUR o

GER ha battuto BRA e SSD ha battuto USA e PUR ha battuto SRB

Gruppo C

Il Sud Sudan si qualificherà se:

SSD batte USA e PUR batte SRB. In tal caso il Sud Sudan si classificherebbe al primo posto del proprio gruppo.

SSD batte USA e FRA batte JPN e GER batte BRA oppure

SSD batte USA e GRE batte ESP e CAN batte AUS o

SSD batte USA e ESP batte GRE e AUS batte CAN

Gli USA si qualificheranno se:

USA batte SSD e SRB batte PUR. In tal caso gli USA arriverebbero primi nel loro gruppo.

USA batte SSD e FRA batte JPN e GER batte BRA oppure

USA batte SSD e GRE batte ESP e CAN batte AUS oppure

USA batte SSD e ESP batte GRE e AUS batte CAN

La Serbia sarà eliminata dalla competizione se:

PUR batte SRB e SSD batte USA

Porto Rico sarà eliminato dalla competizione se:

SRB batte PUR e USA batte SSD

Fonte: fiba.basketball

