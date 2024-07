Trapani Shark, all’orizzonte una nuova azione legale?

Estate molto movimentata in casa Trapani Shark.

Oltre alla promozione in Serie A, la campagna acquisti e quella abbonamenti, ci sono altri aspetti che coinvolgono il club del patron Valerio Antonini. Qualche settimana fa il presidente granata era stato accusato di insolvenza da un ex collaboratore, rispondendo subito per le rime.

Adesso una nuova diatriba coinvolge il club siciliano. La società, infatti, sembra non aver preso benissimo un’immagine utilizzata dai “vicini” di Marsala per presentare l’arrivo di Giorgio Bonanno, ex responsabile del settore giovanile Shark che ricoprirà il medesimo ruolo nel sodalizio marsalese. Nel post pubblicato per annunciare il suo arrivo, Bonanno compare con una tuta di Trapani. Cosa che la società trapanese non ha gradito, esprimendo il suo disappunto con una dura nota social comparsa nella tarda serata di ieri.

Una presa di posizione che, almeno stando ai commenti sotto il post stesso, non è piaciuta molto agli stessi tifosi granata.