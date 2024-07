Le Olimpiadi sono un torneo bellissimo perché molto spesso ci sono delle sorprese e secondo noi quella di quest’anno sarà il Sud Sudan di Carlik Jones.

La formazione africana, l’unica a questi Giochi Olimpici, è andata a tanto così dal battere Team USA a Londra in amichevoli e anche nello scorso Mondiale ha dimostrato di poter essere una mina vagante, grazie alla classe e all’imprevedibilità dei suoi giocatori.

Hanno un solo giocatore NBA, ovvero JT Thor, classe 2002, che ha ricevuto la chiamata dagli Charlotte Hornets nel 2021 con la pick numero 37. Finora ha giocato solo con la squadra che era di proprietà di Michael Jordan in NBA viaggiando a 3.2 punti e 2.1 rimbalzi di media a partita in 165 apparizioni.

L’altro con un lungo passato in NBA è l’ex Los Angeles Lakers, Wenyen Gabriel, che ha giocato nella massima Lega americana (con alcune parentesi in D-League) dal 2018 al 2024, prima di trasferirsi al Maccabi Tel-Aviv lo scorso 10 luglio, quindi la prossima sarà la sua prima stagione in EuroLega.

Stiamo a vedere se davvero il Sud Sudan riuscirà a stupire, anche se non sarà semplicissimo passare direttamente perché è nel girone con la Serbia e Team USA. Sarebbe sorprendente se riuscisse a qualificarsi ai Quarti di Finale come una delle due migliori terze perché vorrebbe dire aver sconfitto almeno Porto Rico e non aver perso male contro gli Stati Uniti e la formazione guidata da Bogdan Bogdanovic e Nikola Jokic.

