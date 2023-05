Olympiacos-Fenerbahce Eurolega, chi vince va alle Final Four

Olympiacos-Fenerbahce è giunta alla sfida decisiva: chi vince accede alle Final Four di Eurolega 2022/2023. I due team sono stati protagonisti finora di una serie epica, dopo che nella più recente gara 4 a Istanbul, i turchi hanno battuto i greci con il risultato di 73-69, riportando il confronto in perfetto equilibrio.

Una gara attesissima dalle due tifoserie, determinante per stabilire chi volerà a Kaunas, entrando tra le migliori quattro squadre della prestigiosa competizione europea di basket. I biancorossi di coach Bartzokas hanno dominato la regular season greca, vincendo tutte le 22 partite in calendario e le prime due dei playoff. Hanno conquistato anche la Coppa Greca e concluso in vetta la stagione di Eurolega con una serie di 24-10.

Ecco perché i siti con le migliori quote scommesse, considerano l’Olympiacos favorito per la vittoria finale della competizione insieme al Barcellona. Prima bisogna però raggiungere le Final e superare lo “scoglio” rappresentato dai turchi, risultato non affatto più così scontato alla vigilia di gara-5.

I biancorossi indubbiamente sono stati finora i più costanti nel corso della stagione regolare ma alla fine conterà soltanto chi alzerà il trofeo, il prossimo 22 maggio, alla Zalgirio Arena in Lituania. In gara-5 si troveranno di fronte un Fenerbahce che in questa annata non ha certamente brillato. Attualmente è terzo in BSL turca, anche se con alcune gare da recuperare. In Eurolega ha invece concluso in ottava posizione con un bilancio di 19-15.

Una gara secca in cui il Fenerbahce non ha più nulla da perdere e, seppur giocando in trasferta, potrebbe essere aperta a qualsiasi risultato, ribaltando il pronostico della vigilia. Certamente difficile vista la qualità dei greci ma non impossibile arrivati a questo punto della serie nei playoff di Eurolega. Gli addetti ai lavori prevedono una gara molto combattuta ed emozionante.

In assenza delle italiane, uscite dalla manifestazione nel corso della stagione regolare (12esima l’Olimpia Milano, 14esima la Virtus Bologna), tantissimi gli appassionati pronti a seguire il match decisivo tra Olympiacos e Fenerbahce, da cui uscirà una delle quattro formazioni che si sfideranno per la conquista del titolo di basket più ambito a livello di club in Europa.

La palla a due della gara è prevista alle ore 20:30 di martedì 9 maggio 2023, con location presso il Peace And Friendship Stadium, già tutto esaurito in ogni ordine di posti per gara 5, un sold out comunicato le scorse ore dallo stesso club greco.

La partita potrà essere vista in diretta streaming su Eleven Sports, nota piattaforma di contenuti sportivi, dietro sottoscrizione di un abbonamento tramite dispositivi fissi e mobili.