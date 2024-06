Overtime da FENOMENO di Shields, Milano vince gara 1 a Bologna

Virtus Bologna 75 – Olimpia Milano 86

(19-14, 14-11, 15-29, 20-14, 7-18)

Una selvaggia gara 1 va all’Olimpia Milano che ribalta subito il fattore campo nelle finali Scudetto. Match non bello, specialmente nella prima parte, ma dannatamente intenso con un ritmo a tratti forsennato. Lo vince Milano rimontando da un primo tempo offensivamente pessimo, in cui Messina cerca disperatamente (senza trovarlo) un quintetto in grado di costruire qualcosa in attacco. A fine gara Bologna avrà molto da recriminare per non aver chiuso una partita dominata per 20 minuti, con un super Shengelia a guidare i suoi fino al +11.

Milano esce con un’altra faccia dagli spogliatoi, rischia di doversi inchinare a Cordinier ma impatta di nuovo a 33″ dalla fine con una super tripla di Napier. I meneghini potrebbero recriminare per il contatto fra Pajola e il loro play, ritenuto una stoppata valida dagli arbitri. Nell’overtime mette tutti d’accordo Shavon Shields, autore di tre bombe da autentico fenomeno che spezzano le gambe agli avversari. Giocate che valgono la vittoria, incorniciata da Hall che si prende un po’ di gloria dopo una partita encomiabile in fase difensiva. La Virtus cede di schianto nel supplementare e ora si trova già spalle al muro.

TABELLINI

Virtus: Lundberg 10 (5 ass), Belinelli 14, Pajola 7, Dobric, Mascolo n.e., Shengelia 16 (8 rimb), Hackett 3, Polonara, Zizic 8, Dunston, Abass 3, Cordinier 14 (8 rimb). Coach: Banchi

Milano: Bortolani n.e., Tonut 2, Melli 8, Napier 21, Ricci, Flaccadori, Hall 18 (7 rimb), Caruso n.e., Shields 25, Mirotic 7 (8 rimb), Hines 5, Voigtmann. Coach: Messina.

STATISTICHE COMPLETE