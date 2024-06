Gara 3 Fortitudo – Trapani, Antonini resta a casa “per rasserenare gli animi”

Valerio Antonini non sarà al Pala Dozza per Gara 3 della finale di A2 tra la Fortitudo Bologna e Trapani Shark.

Lo ha annunciato il patron siciliano attraverso un comunicato ufficiale. Nella nota si legge anche di un inseguimento, oltre che di minacce, da parte di alcuni supporters fortitudini ai danni del presidente di Trapani.

A seguito dell’ingiustificato clamore mediatico generato in queste ultime ore da una parte della tifoseria della Fortitudo Bologna nonché delle minacce ricevute dalla nostra dirigenza sia alla fine della Partita del 3 Giugno a Trapani, con tanto di inseguimento della vettura del Presidente Antonini all’interno dell’area privata del PalaShark, sia su vari social nazionali e per evitare di rischiare di fare la fine di Presidenti come Maione e Bragaglio, il Presidente Antonini ha deciso di privarsi della possibilità di seguire il giorno 7 Giugno la squadra a Bologna, nel tentativo di calmierare gli animi già troppo caldi.

Evidentemente, aver accettato di ridurre il prezzo dei biglietti ed aver ospitato al meglio dirigenza, giocatori e tifosi bolognesi a Trapani non è servito. Con l’auspicio che la partita si giochi sul campo e sugli spalti con sportività e legalità, ci auguriamo che i nostri tesserati vengano trattati con rispetto al pari di come sono stati trattati i dirigenti e i giocatori della Fortitudo a Trapani. Buona finale a tutti all’insegna dello sport e del rispetto delle regole.

Sembra che Antonini, dopo alcuni incontri online con la Digos bolognese, avesse chiesto di sedere vicino ai dirigenti fortitudini. Ma questa richiesta non sarebbe stata accolta, secondo BolognaBasket, perché avrebbe significato spostare il sindaco del capoluogo emiliano. Così il presidente trapanese ha scelto di non esserci, per tutelare la sua incolumità e per tentare di rasserenare gli animi.