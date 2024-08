Panathinaikos, vicinissimo anche il colpo Omer Yurtseven

Il Panathinaikos è già oggi la favorita per vincere la prossima EuroLega. I greci sono campioni in carica e in estate hanno aggiunto Lorenzo Brown, uno dei migliori esterni d’Europa. Sembrava che il roster biancoverde fosse chiuso, invece nelle ultime ore il patron Giannakopoulos e coach Ergin Ataman sembrerebbero intenzionati a fiondarsi su un’ultima occasione: Omer Yurtseven.

Il lungo turco avrebbe già un accordo verbale con il Panathinaikos e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale, salvo chiamate dalla NBA. Yurtseven, classe 1998, ha giocato in NBA dal 2021 al 2024 con le maglie di Miami Heat e Utah Jazz. Oltreoceano ha totalizzato 113 partite con 5.0 punti e 4.6 rimbalzi di media.

Ömer Faruk Yurtseven has agreed in principle to return to Europe for Panathinaikos, asking a few days before finalising the deal to examine his last NBA chances. More on @EurohoopsTR & @Eurohoopsnet & @EurohoopsGR https://t.co/thgHq5w9D1 — Buğra Uzar (@bugrauzar24) August 19, 2024

Precedentemente la sua carriera era in iniziata in Turchia, con il Fenerbahçe, club col quale ha vinto campionato e Supercoppa tra 2013 e 2014 prima di trasferirsi in NCAA, prima con NC State e poi con Georgetown. Col Fener, Yurtseven aveva anche esordito in EuroLega disputando 11 partite in 2 stagioni, con 1.4 punti di media.