Vasilije Micic e Nikola Jokic insieme anche in NBA: Denver ci prova

Vasilije Micic ha concluso la sua prima stagione in NBA con 7.0 punti e 4.4 assist di media, in mezzo una trade che lo ha portato dagli Oklahoma City Thunder agli Charlotte Hornets più o meno a metà annata. Complice anche l’infortunio di LaMelo Ball, a Charlotte il serbo ha trovato molto spazio segnando 10.8 punti di media in 30 partite.

Nella prossima stagione, la sua seconda in NBA, Micic potrebbe però cambiare nuovamente maglia. Secondo Marc Stein, i Denver Nuggets starebbero cercando di aprire una trattativa con gli Hornets per riunire il playmaker con l’amico e connazionale Nikola Jokic. I due hanno appena vinto un bronzo olimpico con la Serbia e potrebbero quindi essere compagni anche ai Nuggets.

Micic ha un altro anno di contratto con Charlotte a 7.7 milioni di dollari, più una Team Option sulla stagione 2025-26.