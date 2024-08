Partizan Belgrado, annunciato il roster con ben 14 novità. E la licenza di EuroLega attende…

Il Partizan Belgrado questa sera ha presentato il roster per la stagione 2024-25. L’annuncio era particolarmente atteso anche per conoscere il futuro di Davis Bertans e Bruno Caboclo. Il primo era dato in entrata ma non è tra i giocatori che fanno parte della squadra, quindi proseguirà la carriera altrove: NBA o Real Madrid, al posto di Yabusele. Nemmeno Caboclo era presente: il brasiliano, in rotta col Partizan, probabilmente lascerà il club sbattendo la porta e si accaserà all’Hapoel Tel-Aviv che gli avrebbe offerto un contratto da 1.5 milioni di euro.

In generale sono ben 14 i volti nuovi del Partizan Belgrado. Nelle scorse settimane erano stati ufficializzati Iffe Lundberg, Frank Ntilikina e Vanja Marinkovic, ora altri 11 giocatori si sono aggiunti alla lista. Alcuni anticipati ma non ufficializzati, altri un po’ delle sorprese.

Ecco quindi Carlik Jones, Sterling Brown, Aijan Lakic e Duane Washington nel reparto esterni. Isaac Bonga, Isiaha Mike, Aleksej Pokusevski, Mitar Bosnjakovic e Mario Nakic come ali. Brandon Davies e Tyrique Jones saranno i lunghi.

Zeljko Obradovic avrà quindi a disposizione un roster completamente nuovo, con il solo Balsa Koprovica confermato dalla scorsa stagione. Durante la stessa presentazione, Obradovic ha anche suggerito che il Partizan spingerà per avere una licenza triennale in EuroLega, invece di conoscere il proprio destino di stagione in stagione come avviene ora.