Partizan Belgrado, anche il presidente smentisce le voci su Nicolò Melli

Dopo la notizia data dal Corriere della Sera di un interessamento molto forte del Partizan Belgrado nei confronti di Nicolò Melli, in scadenza con Milano la prossima estate, dalla Serbia diversi media avevano smentito subito tali voci. Ora è stato direttamente il presidente del club bianconero, Ostoja Mijailovic, ad escludere qualsiasi interessamento.

Intervistato da Mozzart Sports, Mijailovic ha dichiarato: “Non abbiamo mai parlato di Melli. Al momento non abbiamo ancora piani per la prossima stagione, la nostra priorità è rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza e che vogliamo trattenere in accordo con il coaching staff. Melli non è mai stato un nostro obiettivo e non ci possiamo permettere il contratto astronomico menzionato nelle scorse ore. Quelle voci sembrano provenire da una fonte sconosciuta e non voglio dar loro alcuna attenzione”. Per Melli si era parlato di un’offerta intorno ai 2.5 milioni di euro a stagione da parte dei bianconeri.

Insomma, almeno per il momento, per Nicolò Melli sembra esclusa la pista Partizan Belgrado. In attesa di novità sul possibile rinnovo con l’Olimpia.