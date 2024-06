I Chicago Bulls hanno ceduto Alex Caruso ai Thunder

I Chicago Bulls sono la prima squadra a muoversi prima del Draft NBA di settimana prossima. Hanno ceduto poco fa Alex Caruso agli Oklahoma City Thunder in cambio di Josh Giddey.

Caruso sta per entrare nell’ultimo anno di contratto ed è uno dei migliori difensori NBA, che sicuramente sarà utilissimo ai Thunder. L’anno prossimo OKC sarà chiamata ad un ulteriore passo avanti dopo aver vinto la Western Conference nell’ultima stagione ma essere poi stati eliminati al secondo turno dei Playoff.

Chicago invece era alla ricerca di una point guard che potesse sostituire Lonzo Ball, assenza pesante degli ultimi due anni. Giddey arriva da una stagione non positiva, chiusa con 12.3 punti, 6.4 rimbalzi e 4.8 assist di media.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading two-time All-Defensive guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder for guard Josh Giddey, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V3t12MA3Uo

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024