Perché Doc Rivers ha fatto partire Khris Middleton dalla panchina?

Nella partita contro i San Antonio Spurs, i Milwaukee Bucks di Doc Rivers hanno schierato Khris Middleton dalla panchina, una decisione legata a precauzioni mediche piuttosto che a motivi tattici. Taurean Prince ha preso il posto di Middleton nel quintetto iniziale, mentre il giocatore continua a essere monitorato per un problema di tendinite che sta influenzando il suo rendimento in questa stagione.

Doc Rivers spiega la decisione

L’allenatore dei Bucks, Doc Rivers, ha chiarito la scelta in un’intervista rilasciata a Eric Nehm di The Athletic:

“Non parte titolare stasera, ma è più che altro una questione di gestione dei minuti. La tendinite continua a presentarsi e non sta migliorando come vorrebbe lui o come vorremmo noi. Perciò dobbiamo monitorarlo con attenzione, riducendo il suo minutaggio e cercando di farlo arrivare in condizione ottimale”.

Bucks coach Doc Rivers confirmed that Khris Middleton is not starting tonight, but it is more about Middleton's health than anything else. Rivers: https://t.co/5ZfRONIAcY pic.twitter.com/ELE18s6sPE — Eric Nehm (@eric_nehm) January 9, 2025

Middleton, uno dei nomi che circolano nelle voci di mercato, sta vivendo una stagione complicata. Con una media di 12.7 punti a partita, il suo contributo offensivo è il più basso dalla sua seconda stagione in NBA.

Nonostante le voci di trade, la gestione di Middleton sembra focalizzata sul lungo termine, con l’obiettivo di preservare la sua salute per il prosieguo della stagione. Ridurre i minuti in campo e utilizzarlo dalla panchina sono misure adottate per evitare un aggravarsi della tendinite, una condizione che, se non trattata adeguatamente, potrebbe compromettere la sua disponibilità nei momenti cruciali della stagione.

Leggi anche: Virtus Bologna, quali sono le opzioni per sostituire Will Clyburn?