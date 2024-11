Com’è andato l’esordio in G-League di Bronny James?

Tutti gli occhi erano puntati sui South Bay Lakers questa notte quando ha preso il via la stagione 2024-25 della G-League con l’esordio del rookie dei Los Angeles Lakers, Bronny James.

All’inizio del mese, i californiani hanno rivelato il loro piano di G-League per Bronny, per fargli fare esperienza in un campionato competitivo e per poi capire se fosse realmente pronto per l’NBA.

Bronny ha segnato i primi punti della partita inaugurale di South Bay contro i Salt Lake City Stars, davanti a un pubblico tutto esaurito. South Bay ha sconfitto Salt Lake per 110 a 96 e, com’era prevedibile, i social media si sono accesi di reazioni al debutto di Bronny.

Bronny James ha chiuso il suo esordio in G-League con 6 punti, 3 rimbalzi, 4 assist, 2 rubate e 1 stoppata. Tuttavia, ha perso 5 palle e ha tirato 2 su 9 dal campo e 0 su 4 dalla linea dei tre punti.

Ma è una maratona, non uno sprint, e la stagione da rookie di Bronny è sempre stata un work in progress. Ha giocato solo una stagione al college a USC, dopo essersi ripreso da un arresto cardiaco nell’estate precedente al suo primo anno. Quindi ha ancora tanto da migliorare e da dimostrare. Diamogli tempo.

