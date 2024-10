Pistoia, Dante Calabria ancora out per “problemi di salute”: intanto il club promuove Della Rosa

La partita di questo weekend sarà cruciale per la Estra Pistoia, reduce da due sconfitte consecutive e attesa dal test casalingo contro Reggio Emilia. In questi giorni, o per meglio dire in queste settimane, a Pistoia tiene banco la questione allenatore. Il rapporto tra Dante Calabria e il presidente Ron Rowan non è mai sbocciato e si è incrinato definitivamente nelle ultime settimane. Lunedì Calabria non era nemmeno presente in palestra per gli allenamenti, portati avanti anche in questi giorni dal suo vice, Tommaso Della Rosa.

Oggi il club toscano ha parlato ufficialmente di “motivi di salute” per giustificare l’assenza di Calabria, che per la seconda volta in questa stagione non sarà in panchina in campionato. Ma Pistoia non ha annunciato soltanto che contro Pistoia l’head coach sarà Della Rosa, ma anche che nei prossimi giorni assumerà un nuovo assistente. La nota del club:

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, data la perdurante indisponibilità di coach Dante Calabria per motivi di salute, ha provveduto ad effettuare il tesseramento, come capo-allenatore, dell’attuale vice coach Tommaso Della Rosa che ricoprirà questo ruolo in vista della prossima partita in programma domenica alle ore 20 al PalaCarrara contro la Unahotels Reggio Emilia. Contestualmente il club è al lavoro per individuare un ulteriore allenatore che completerà lo staff tecnico assieme a Giuseppe Valerio.

Un modo per annunciare, ufficiosamente, l’addio di Calabria dopo poche settimane nonostante il triennale firmato in estate. Il suo posto verrà preso proprio da Della Rosa, alla prima esperienza da capo-allenatore in Serie A, e a sua volta “scaleranno” gli altri membri dello staff. La Nazione ha parlato nelle scorse ore di possibile risoluzione consensuale tra Pistoia e Dante Calabria, trattativa però complicata dai cattivi rapporti tra il tecnico italo-americano e Rowan.