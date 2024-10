Milano ne ha di più nel finale, Virtus Bologna ko nel derby di EuroLega

EA7 Olimpia Milano 99 – Virtus Segafredo Bologna 90

(21-14, 23-21, 22-32, 33-23)

L’Olimpia Milano si prende il derby di EuroLega con la Virtus Bologna, sfruttando la maggior freschezza e lucidità nella quarta frazione. Punti che sono ossigeno puro per i biancorossi in una sfida fra squadre che stanno arrancando tanto in questo avvio di stagione a livello europeo.

Un match che vive di strappi, con un primo quarto favorevole all’Olimpia, sul +7 alla prima pausa. Nel secondo periodo scappa via Milano sulle ali di un chirurgico Tonut e di Causeur che scrivono addirittura il +17 per la loro squadra. Shengelia limita i danni al 44-35 con cui si torna negli spogliatoi, da dove di fatto i padroni di casa escono con qualche minuto di ritardo. Ne approfittano Belinelli (due triple in fila) e soci che ribaltano totalmente la partita, portandosi addirittura sul +6. I lombardi reagiscono affidandosi a Mirotic e alla regia illuminata di Dimitrijevic, l’Armani ha il merito di restare aggrappata al match in questa fase complicatissima e mantiene il confronto in equilibrio. Nel quarto periodo sembra che ci si avvii al finale in volata ma Milano trova prima lo spunto giusto, con i soliti Mirotic e Tonut. La Virtus, invece, arriva sulle gambe e non possono bastarle gli eterni Belinelli e Shengelia per giocarsela fino alla fine.

TABELLINI

Milano: Dimitrijevic 6 (9 ass), Bortolani n.e., Causeur 18, Tonut 14, Bolmaro 3, Brooks, LeDay 19, Ricci 5, Flaccadori n.e., Caruso 6, Nebo 7, Mirotic 21 (13 rimb). Coach: Fioretti.

Virtus: Cordinier 9 (5 ass), Belinelli 21, Clyburn 2, Visconti n.e., Shengelia 25, Grazulis, Morgan 11 (10 ass), Polonara 7, Diouf 4, Zizic 2, Akele, Tucker 9. Coach: Banchi.

STATISTICHE COMPLETE