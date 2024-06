Porto Rico annuncia i 12 convocati per il Preolimpico, con una piacevole sorpresa per gli Azzurri

Porto Rico sarà padrone di casa e primo avversario dell’Italbasket al Preolimpico di San Juan, una vittoria contro i caraibici permetterebbe agli Azzurri di proiettarsi già virtualmente in semifinale visto che il secondo impegno sarà contro il non irresistibile Bahrein.

Poco fa coach Nelson Colón ha comunicato la lista dei 12 giocatori che prenderanno parte al torneo al via il 2 luglio, con un paio di gradite sorprese per l’Italia. Non ci sarà infatti Markus Howard, da poco naturalizzato da Porto Rico dopo un paio di stagioni da protagonista col Baskonia. E sarà assente anche Julian Strawther, 50 partite con i Denver Nuggets nell’ultima stagione segnando 4.5 punti di media.

I pericoli principali per la squadra di Pozzecco si chiamano Tremont Waters, José Alvarado (unico NBA della lista) e Davon Reed, ex Suns, Pacers, Nuggets e Lakers che nell’ultima stagione ha giocato in G-League e si è da poco trasferito proprio nel campionato portoricano.

1. Tremont Waters

2. José Alvarado

3. Jordan Howard

4. Gian Clavell

5. Stephen Thompson

6. Davon Reed

7. Isaiah Piñeiro

8. Aleem Ford

9. Chris Ortiz

10. Ysmael Romero

11. Arnaldo Toro

12. George Conditt IV

L’Italbasket ha già affrontato Porto Rico all’ultimo Mondiale, vincendo 73-57 nella fase a gironi.