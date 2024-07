Porto Rico strapazza il Messico e vola in finale contro la Lituania

Nell’altra semifinale del torneo Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico, i padroni di casa del Porto Rico hanno rifilato un ventello al Messico e hanno così conquistato la finale della manifestazione contro la Lituania, che ha a sua volta battuto largamente l’Italia.

Porto Rico è stata trascinata contro il Messico dai 24 punti di Tremont Waters, a dir poco decisivo contro il Messico. Ottima prestazione anche di Jordan Howard, fratello di quel Markus che quest’anno ha fatto sfracelli al Baskonia, con 20 punti segnati al suono della quarta e ultima sirena. Jose Alvarado, il carnefice dell’Italia nel gironcino, si è fermato a 12.

Per il Messico solo due giocatori in doppia cifra: 23 punti di Fabian Jaimes, conditi da 13 rimbalzi, e 13 di Karim Rodriguez. Troppo poco per evitare il 20 finale, 98 a 78 per i caraibici.

Questa notte, con palla a due a mezzanotte in punto, i portoricani cercheranno di compiere il miracolo contro i lituani davanti a un Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” pieno zeppo con circa 16mila persone pronte a sospingere Porto Rico. Non sarà semplice se Grigonis tirerà come contro di noi ma Porto Rico ha più armi dell’Italbasket per contrastarlo. Il rebus sarà Domantas Sabonis, ben limitato degli Azzurri.

