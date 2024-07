Com’è andato l’esordio di Bronny James in Summer League?

C’era grandissima attesa per la prima partita di Bronny James con la maglia dei Los Angeles Lakers in Summer League, visto che il figlio di LeBron è più popolare di tutti gli altri rookie, anche scelti molto più in alto di lui. I giallo-viola affrontavano i Sacramento Kings nel California Classic, il primo “spezzone” di Summer League che si gioca al Chase Center di San Francisco. Los Angeles ha perso 108-94.

Bronny è partito in quintetto insieme all’altro rookie dei Lakers, Dalton Knecht, scelto alla numero 17, in un roster che non ha altri talenti da tenere particolarmente d’occhio. Com’è andata quindi la prima di LeBron James Jr?

L’esordio di Bronny James

Partiamo col dire che Bronny è rimasto in campo quasi 22′, giocando come point guard dei Lakers. Ha segnato solo 4 punti, aggiungendo 2 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero. Il lato negativo, oltre ai soli 4 punti, è il 2/9 al tiro non certo esaltante.

In parziale difesa del classe 2004, tutti i Lakers hanno tirato molto male. Knecht ha tirato 3/12 segnando 12 punti, e la squadra in totale 35/81, il 43% circa dal campo.

Il primo canestro di Bronny James è arrivato in penetrazione:

Il crossover subito nel primo tempo

Il primo highlights della carriera NBA di Bronny non è però stato il canestro qui sopra. Bensì un crossover subito nel primo tempo da parte di Adonis Arms, undrafted nel 2022 e nell’ultima stagione ai Memphis Hustle in G-League. James Jr non è caduto, ma ha perso l’equilibrio ed è arretrato parecchio rispetto ad Arms, che ha segnato la tripla andata (per ovvi motivi) subito virale su X.

Just wanted to let y’all know my brother is a really good basketball player 🤷🏽‍♂️ @adonis_arms_25 pic.twitter.com/xCP11AB6JW — Showtime Wes 🥷🏽 (@showtime_atg) July 6, 2024

Leggi anche: Simone Fontecchio, c’è il rinnovo con Detroit: cifre e dettagli