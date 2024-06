Italbasket, il Poz parla di Gallinari, Spissu e… Fontecchio

L’allenatore dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, carica gli azzurri in vista del Preolimpico.

Con l’arrivo dei giocatori di Milano e Virtus, il Poz inizia a lavorare all’assetto definitivo che l’Italia avrà a San Juan. Un roster che sarà privo della sua stella, Simone Fontecchio: un’assenza che però non spaventa Pozzecco.

Non dobbiamo piangerci addosso ma avere fiducia in chi lo sostituirà. Lo sa anche lui: un’assenza così pesante può essere da stimolo per gli altri. Nel 2022 andammo all’Europeo senza Gallinari e ci fu un grandissimo Polonara. Cito il collega della pallavolo maschile, Fefè De Giorgi: è più importante focalizzarsi sui pregi che sui difetti. Ho vissuto questo insegnamento sulla mia pelle. Serve positività, non negatività. Avremo un’identità fondata sulla condivisione di tutto ciò che accade in campo: collaborazione in difesa e passarsi la palla in attacco ma soprattutto un grande legame con la maglia, cosa che i più esperti trasmetteranno. Rivendico anche lo stare bene insieme, a tutti i livelli è fondamentale far coesistere goliardia e professionalità. Melli mi ha detto: “Ci conosciamo bene e sappiamo cosa dobbiamo fare” perciò il poco tempo per prepararci non mi spaventa.