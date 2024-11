Prova di forza di Trapani che sbanca il PalaRubini: Trieste è battuta

PALLACANESTRO TRIESTE – TRAPANI SHARKS 93 – 98

(20-23; 25-27; 20-22; 28-26)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra Trieste e Trapani, separate in classifica da soli due punti, uno scontro quasi al vertice che metteva di fronte due delle squadre rivelazione della prima parte di campionato. Alla fine a spuntarla sono stati gli ospiti, grazie ad una prova di forza e di carattere, in cui Galloway (20) e Robinson (17) sono stati i migliori in campo, mentre per ai padroni di casa non sono bastati i 25 di Brown e i 16 di Valentine. Con questa vittoria gli Sharks raggiungono proprio i giuliani a quota 10 punti in classifica.

Parte bene Trieste con la tripla di Ross, ma Alibegovic e Rossato rispondono subito per il 10-3 di Trapani. Brown ci prova e i padroni di casa accorciano a – 3, ma Robinson e compagni non concedono altro. Gli Sharks chiudono le maglie in difesa e il solo Candussi riesce a scardinare la difesa trapanese, pareggiando i conti sul 16-16. Robinson e Horton però non ci stanno e Trapani allunga di nuovo a +5 a fine periodo. La tripla di Brown allo scadere del quarto è puro ossigeno per Trieste che resta in scia (20-23). Nel secondo periodo Ruzzier spara subito da tre il pareggio, ma Yeboah riporta avanti gli ospiti, mentre Johnson poco dopo segna il 25 pari. Il match ora è intensissimo, con le due squadre che si danno battaglia in campo e Galloway e Johnson protagonisti. Tocca poi ad Alibegovic prendere per mano i suoi e Trapani torna avanti di quattro, Johnson e Ross ci provano, ma Brown e gli Sharks piazzano un parziale di 6-0 che significa +10. I padroni di casa però non mollano e rientrano alla grande con un contro parziale di 10-1, con Uthoff e Candussi protagonisti. Il pareggio però dura poco perché alla fine del quarto senpre Galloway rimette avanti i suoi per il 45-50 che chiude un primo tempo spettacolare.

Al rientro in campo Alibegovic mette subito la tripla, ma Ross risponde subito per il nuovo -5. Pleiss e compagni però giocano sempre con più intensità e Trapani, a poco a poco, allunga le distanze, Brown ci prova, ma Rossato e Notae sono implacabili dall’arco e gli ospiti si ritrovano in un batter d’occhio sul 63-51. Valentine e Brown non ci stanno e i padroni di casa tornano presto a meno 5. Galloway però è in serata di grazia e tiene a distanza gli Sharks, che alla fine del terzo quarto rimangano avanti di otto lunghezze. L’ultimo quarto si apre con la tripla di Ruzzier che rimette Trieste -5, ma Notae e i suoi rispondono per il nuovo +7. Tocca allora a Valentine e Uthoff piazzare il -2 che riporta in partita Trieste, nonostante un Galloway ancora in serata di grazia. La svolta del match sembra passare per le mani di Ruzzier che riporta avanti i suoi 80-79, mentre Brown a liberi fa +3. Gli Sharks non mollano però è con un parziale di 14-2, in cui brilllano ancora Galloway e poi Notae, ritornano a +8. Valentine ci prova, ma ormai Robinson e compagni hanno il match in mano. Finisce 93-98.

PALLLACANESTRO TRIESTE: Pino NE, Bossi NE, Ross 10, Deangeli NE, Uthoff 12, Ruzzier 9, Campogrande 0, Candussi 9, Brown 25, Brooks 5, Johnson 7, Valentine 16;

Coach: Jamion Christian

TRAPANI SHARKS: Notae 14, Horton 12, Robinson 17, Rossato 10, Alibegovic 8, Galloway 20, Petrucellii 8, Yeboah 5, Mollura NE, Pleiss 4, Gentile 0, Pullazi NE;

Coach: Jasmin Repesa