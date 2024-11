Maxi rissa con i tifosi in Australia: Montrezl Harrell espulso

Montrezl Harrell da quest’estate si è trasferito in Australia, per giocare in NBL con gli Adelaide 36ers dopo tanti anni in NBA. Quello che per qualche stagione è stato uno dei migliori sesti uomini in NBA, soprattutto in maglia Clippers, è stato costretto a lasciare la Lega perché stava trovando sempre meno spazio. In NBL però Harrell si sta dimostrando di un altro livello: nelle prime 11 partite, sta mantenendo 20.2 punti e 9.2 rimbalzi di media.

Oggi però parliamo di lui per il suo temperamento, sempre caldissimo, che lo ha portato all’espulsione nell’ultimo match contro i Melbourne United. All’inizio del quarto quarto, Harrell e l’avversario Rob Lee hanno iniziato a spintonarsi a terra, dopo un fallo in attacco dell’ex Clippers. Quando si sono rialzati, è iniziata una zuffa che ha visto coinvolti molti altri giocatori e al termine della quale Harrell e il neozelandese Shai Ili sono stati espulsi.

Non è però finita qui, perché poco dopo è scoppiata un’altra rissa vicino alla panchina dei 36ers mentre Harrell usciva dal campo. Stavolta il giocatore è stato provocato da alcuni tifosi di Melbourne, che hanno anche spinto il GM Matt Weston e Kendric Davis. È quindi scoppiato un altro parapiglia con Harrell e Davis protagonisti, ed è stato necessario l’intervento della security per calmare la situazione. Quattro tifosi sono stati espulsi dal palazzetto.