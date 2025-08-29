Pugno di Petrusev a Brito, infortunio a Bogdanovic e poi la vittoria: la Serbia supera il Portogallo

La Serbia fatica più del previsto ma alla fine batte il Portogallo 69-80, rimanendo a punteggio pieno in questo EuroBasket. È stata una partita insolitamente combattuta nel finale, dopo che i balcanici erano stati anche a +18 nel terzo quarto. Le brutte notizie per la Serbia sono però arrivate nel primo tempo: infortunio a Bogdan Bogdanovic ed espulsione di Flip Petrusev, cacciato per aver colpito con un pugno nello stomaco Brito.

Filip Petrusev has been ejected from Serbia vs Portugal. The refs deemed this a “violent altercation”, and send Petrusev packing with the game still in the 1st quarter. (via @klikclick191174)pic.twitter.com/6DfARxPhXI — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2025

Dopo un primo periodo equilibrato, la Serbia ha provato a scrollarsi di dosso gli avversari nel secondo quarto chiuso con un break di 0-6 interamente firmato da Nikola Jokic. Nel terzo quarto la strada per la Serbia sembrava in discesa: con Jokic e Jovic la squadra di coach Pesic è volata addirittura sul +18 e ha chiuso la frazione sul 49-64 con una tripla di Dobric. Poi qualcosa si è spento: in una situazione di +17 serbo, sono arrivate prima le triple di Williams e Ventura, poi un nuovo break di 5-0 a meno di 2′ dalla fine che ha riaperto a sorpresa la gara. Sul 67-74, Pesic ha chiamato timeout e al rientro in campo prima Dobric e poi Jovic hanno colpito da dietro l’arco, regalando alla Serbia la sicurezza della vittoria.

“Questa non è la Nazionale serba. Dobbiamo mostrare più rispetto, intelligenza e concentrazione” ha dichiarato amaramente Pesic dopo la partita, evidentemente non soddisfatto della prova dei suoi, considerati i grandi favoriti di questo Europeo.

Doppia-doppia per Jokic, con 23 punti e 10 rimbalzi in 22′, sicuramente più decisivo di lui il quasi-omonimo Nikola Jovic, con 18 punti ma alcuni pesantissimi. Piuttosto tranquilla la gara di Queta, che dopo una super prima giornata ha chiuso con soli 6 punti e 2 rimbalzi contro la Serbia: il top scorer del Portogallo è stato Diogo Brito con 22 punti e 9 rimbalzi.

Foto: FIBA