Quali sono i 2+1 team tra Serie A e B che non hanno ancora perso?

La stagione 2024-2025 è appena iniziata ma sono pochissime le squadre tra Serie A, Serie A2 e Serie B che non hanno perso nemmeno una partita, in particolare 3, di cui però una ha giocato una gara in meno, ovvero la Virtus Bologna, poiché il match di ieri contro Tortona è stato rimandato a data da destinarsi causa maltempo.

In Serie A le VuNere non sono l’unica squadra a punteggio pieno perché anche la Dolomiti Energia Trentino le ha vinte tutte, in particolare è a 4 su 4 dopo il successo di ieri a Treviso in casa della Nutribullet. La formazione di Paolo Galbiati è senza dubbio la rivelazione di questo inizio di stagione poiché è una squadra quasi completamente nuova, giovanissima, ma che ha già dimostrato di avere in Anthony Lamb e Jordan Ford i propri leader spirituali e tecnici.

In Serie A2 non ci sono squadre imbattute. Infatti Rimini ieri ha perso il suo primo match dell’anno in casa con Cividale e ora è 5-1 come Cantù. In Serie B ne abbiamo una, ovvero Roseto, che punta a tornare già quest’anno in Serie A2 con Lukas Aukstikalnis, ex Lietkabelis e Imola, che si sta dimostrando dominante con i suoi 16 e oltre punti di media.

Stiamo a vedere chi delle 2+1 resisterà più a lungo. Bologna il prossimo weekend ha una partita facile a Cremona, mentre Trento va a Sassari, squadra pericolosa. Anche Roseto ha una gara semplice perché gioca in casa con San Severo che è 1-5. Vediamo cosa accadrà.

