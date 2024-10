WNBA Finals, Zandalasini gioca pochissimo e le Minnesota Lynx perdono tra le POLEMICHE con le Liberty all’overtime

Questa notte si è giocata la decisiva gara-5 delle WNBA Finals tra le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini e le New York Liberty di Sabrina Ionescu.

L’italiana che è stata in campo per solo 6 minuti e ha segnato 0 punti, tirando 0 su 1 dal campo. Ha anche catturato 1 rimbalzo e perso 1 pallone.

La partita è stata brutta e tirata. Le due compagini sono andate al tempo supplementare per decidere le campionesse WNBA 2024 ma alla fine il 7-2 dell’extra time ha regalato alle newyorkesi il titolo di quest’anno.

Zanda aveva fatto molto bene in gara-4 perché aveva messo insieme 6 punti e 4 rimbalzi in 16 minuti. Questa notte però non le hanno concesso il medesimo spazio e quindi non ha avuto il tempo di performare allo stesso modo.

L’allenatrice delle Lynx, Cheryl Reeve, si è scagliata contro l’arbitraggio: “Ce l’hanno rubata”. In particolare si riferisce a questo fallo della sua giocatrice Alanna Smith nei momenti cruciali del match:

Breanna Stewart wasn’t even touched lmao this isn’t a foul pic.twitter.com/o7KvWlci9w — John (@iam_johnw) October 21, 2024

Resta che comunque le Minnesota Lynx si sono dovute arrendere alle New York Liberty e la nostra Cecilia Zandalasini tornerà nel Vecchio Continente con la bocca asciutta.

Ora se ne tornerà in Europa, ma non in Italia, visto che la Virtus Bologna femminile non esiste più, bensì al Galatasaray, dopo la sua esperienza al Fenerbahce.

